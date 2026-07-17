Sekretari amerikan i Mbrojtjes publikon pamje nga sulmi në Iran - rrëzohet kulla e kontrollit
Sekretari amerikan i mbrojtjes, Pete Hegseth, ka postuar pamje në rrjetet sociale ku duket se shihet një kullë kontrolli detar duke rënë pas një sulmi.
Kjo vjen ndërsa media shtetërore iraniane tha se forcat amerikane sulmuan kullën në Chabahar për herë të tretë këtë javë.
Kulla përdoret kryesisht për operacione kërkim-shpëtimi dhe gjithashtu siguron sigurinë detare.
Pamjet tregojnë rrënojat e kullës së kontrollit detar në Chabahar.
https://t.co/jZlSVRePRC pic.twitter.com/Nj5o0oiphH
— Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 17, 2026
Ndryshe, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka njoftuar se ka përfunduar valën e saj të fundit të sulmeve të mëdha kundër Iranit.
CENTCOM tha se aeroplanë luftarakë, dronë ajrorë dhe anije luftarake kishin lëshuar municione në dhjetëra objektiva ushtarake iraniane, me sulmet që përfunduan në orët e hershme të mëngjesit. /Telegrafi/