Samsung prezanton Galaxy Book6, laptopi i ri 14-inç nis nga 800 dollarë
Samsung ka zgjeruar familjen e laptopëve Galaxy Book6 me një model të ri 14-inç, i cili synon të kombinojë dizajnin e hollë, autonominë e gjatë të baterisë dhe ekosistemin e pajisjeve Galaxy me një çmim fillestar prej 800 dollarësh.
Galaxy Book6 i ri vjen me ekran LCD 14-inç në formatin 16:10, me rezolucion 1920 x 1200 pikselë, ndriçim deri në 350 nits dhe veshje kundër reflektimit. Laptopi është vetëm 15.7 milimetra i trashë dhe peshon rreth 1.35 kilogramë, duke e bërë relativisht të lehtë për përdorim në lëvizje.
Nën kapak, Samsung ofron procesorë Intel Core 3 ose Core 5 315. Konfigurimi bazë ka 8 GB RAM LPDDR5X dhe 256 GB hapësirë SSD, ndërsa përdoruesit mund të zgjedhin deri në 16 GB RAM dhe 1 TB hapësirë ruajtëse.
Një nga pikat më interesante është bateria 61.2 Wh, për të cilën Samsung pretendon se mund të ofrojë deri në 25 orë përdorim me një karikim. Pajisja mbështet karikim deri në 45W përmes dy porteve USB-C dhe mund të arrijë rreth 33% të baterisë pas vetëm 30 minutash karikim.
Përveç dy porteve USB-C, laptopi ka edhe një port USB-A, HDMI 1.4 dhe një lidhje 3.5 mm për kufje dhe mikrofon. Për lidhjet pa tela ofrohen Wi-Fi 6E dhe Bluetooth 5.4, transmeton Telegrafi.
Galaxy Book6 përfshin gjithashtu një sistem audio stereo me Dolby Atmos, dy mikrofona dhe kamerë 2MP për videothirrje. Megjithatë, një kompromis i modelit bazë është mungesa e tastierës me ndriçim.
Samsung ka integruar një sërë funksionesh që e lidhin laptopin me pajisjet e tjera Galaxy. Quick Share mundëson transferimin e shpejtë të skedarëve, ndërsa Storage Share lejon aksesin në skedarët e pajisjeve të tjera Galaxy pa qenë nevoja për t'i transferuar ato fillimisht.
Për përdoruesit që kanë një Galaxy Tab, funksioni Second Screen mund ta kthejë tabletin në një ekran të dytë për laptopin. Ndërkohë, Multi Control mundëson përdorimin e tastierës dhe mausit të Galaxy Book për të kontrolluar pajisje të tjera Galaxy.
Samsung ka shtuar edhe disa funksione të bazuara në inteligjencën artificiale, përfshirë Note Assist për përmbledhjen e shënimeve, AI Cut Out për heqjen e objekteve dhe sfondit nga fotografitë dhe AI Select, i cili mund të ofrojë informacione për elementet që shfaqen në ekran.
Galaxy Book6 do të jetë i disponueshëm në ngjyrat Violet Silver dhe Gray. Në Evropë, çmimet ndryshojnë sipas konfigurimit. Në Belgjikë, modeli me 8 GB RAM dhe 256 GB SSD kushton 850 euro, ndërsa versioni me 8 GB RAM dhe 512 GB hapësirë kushton 1,000 euro. Konfigurimi me 16 GB RAM dhe 512 GB SSD arrin në 1,200 euro.
Në SHBA, modeli i ri do të dalë në shitje përmes Samsung.com dhe Amazon duke nisur nga 5 tetori, me çmim fillestar prej 800 dollarësh.
Duhet pasur kujdes që të mos ngatërrohet me një tjetër Galaxy Book6 14-inç, i cili përdor procesorë Intel Core Ultra dhe ka çmim më të lartë.
Me ekran 14-inç, peshë të ulët, bateri që premton deri në 25 orë autonomi dhe integrim të thellë me ekosistemin Galaxy, Samsung po e pozicionon Galaxy Book6 si një alternativë interesante për përdoruesit që kërkojnë një laptop të lehtë dhe modern pa kaluar në segmentin premium të çmimeve. /Telegrafi/