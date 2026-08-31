Sa duhet të peshojë çanta e shkollës që të mos dëmtojë shpinën e fëmijës
Një kufi i thjeshtë dhe disa shenja në trup tregojnë kur çanta është bërë barrë e tepërt
Kur fillon viti shkollor, prindërit kujdesen për fletoret, lapsat dhe çantën e re, por pas pak ditësh ajo mund të shndërrohet në një barrë të rëndë për shpinën e fëmijës.
Përveç librave dhe fletoreve, në çantë futen shishja e ujit, ushqimi, pajisjet për edukatë fizike, e shpesh edhe laptopi dhe karikuesi. Prandaj pesha e saj meriton shumë më tepër vëmendje.
Sa duhet të peshojë çanta e shkollës?
Rekomandimet e ekspertëve të shëndetit publik thonë se çanta, së bashku me gjithçka që ka brenda, nuk duhet të kalojë 15 për qind të peshës trupore të fëmijës. Idealisht, ajo duhet të jetë rreth 5–10 për qind e peshës së tij.
Në praktikë:
- Një fëmijë 22–25 kilogramë duhet të mbajë rreth 2–2,5 kilogramë.
- Një fëmijë 20 kilogramë nuk duhet të mbajë më shumë se 3 kilogramë.
- Nëse fëmija peshon 25 kilogramë, pesha ideale e çantës është rreth 2,5 kilogramë, ndërsa 3,75 kilogramë konsiderohet kufiri maksimal.
Ky maksimum nuk është pesha që duhet synuar, por kufiri që nuk duhet tejkaluar.
Si ta kuptoni se çanta është tepër e rëndë?
Edhe pa peshore mund ta kuptoni nëse barra është e tepërt.
Shenja paralajmëruese janë:
- Fëmija nuk arrin ta vendosë vetë çantën në shpinë.
- Përkulet përpara, prapa ose anash gjatë ecjes.
- Lodhet shumë shpejt.
- Ankohet për dhimbje në qafë, shpatulla ose shpinë.
- Rripat lënë shenja të kuqe në shpatulla.
Nëse disa prej këtyre shenjave përsëriten, duhet kontrolluar përmbajtja e çantës dhe larguar gjithçka që nuk nevojitet, transmeton Telegrafi.
A mund ta dëmtojë shpinën çanta e rëndë?
Mjekët theksojnë se çanta e rëndë nuk është shkaku i vetëm i skoliozës apo deformimeve të shtyllës kurrizore, pasi këto gjendje varen nga shumë faktorë.
Megjithatë, pesha e tepërt mund të shkaktojë lodhje të muskujve, dhimbje në qafë dhe shpinë dhe qëndrim jo të mirë të trupit.
Të dhënat nga kontrollet sistematike në Beograd për vitin shkollor 2023/2024 treguan se 10,3 për qind e fëmijëve të kontrolluar kishin qëndrim jo të mirë të trupit, 7 për qind kifozë, 5,2 për qind skoliozë dhe 22,4 për qind deformime të shputave.
Një çantë shumë e rëndë gjithashtu mund ta bëjë më të vështirë ruajtjen e ekuilibrit dhe ta rrisë rrezikun e lëndimeve në rast rrëzimi.
Si duhet të duket një çantë e përshtatshme?
Çanta bosh duhet të jetë sa më e lehtë, por njëkohësisht e fortë dhe e qëndrueshme.
Pjesa e sipërme nuk duhet të dalë mbi shpatulla, ndërsa pjesa e poshtme duhet të qëndrojë afërsisht në nivelin e belit.
Rripat duhet të jenë të gjerë, të butë dhe të rregullueshëm. Mbështetja e përforcuar e shpinës dhe rripat shtesë në bel ose gjoks ndihmojnë në shpërndarjen më të mirë të ngarkesës.
Të dobishme janë edhe elementet reflektuese, që e bëjnë fëmijën më të dukshëm në trafik.
Çantat me rrota nuk janë gjithmonë zgjidhja ideale. Nëse fëmija i tërheq vazhdimisht me të njëjtën dorë, trupi ngarkohet në mënyrë jo të barabartë. Për më tepër, rrotat dhe doreza e rrisin vetë peshën e çantës.
Edhe mënyra e paketimit ka rëndësi
Librat më të rëndë duhet të vendosen në pjesën më të afërt me shpinën. Sendet e tjera shpërndajini në mënyrë të barabartë, që të mos lëvizin gjatë ecjes.
Fletoret me kapakë të butë janë më të lehta se ato me kapakë të fortë dhe mund ta ulin ndjeshëm peshën totale.
Çanta duhet kontrolluar rregullisht dhe prej saj duhen larguar lodrat, fletoret e vjetra, vizatimet apo sendet e tjera të panevojshme.
Më e mira është që ajo të përgatitet në mbrëmje, sipas orarit të mësimit për ditën e nesërme. Kështu shmanget mbajtja e librave dhe materialeve që nuk nevojiten. /Telegrafi/