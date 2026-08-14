Rruga Unazore në Dragash hapet në të dy drejtimet
Komuna e Dragashit ka njoftuar se Rruga Unazore e qytetit do të hapet për qarkullim në të dy drejtimet më herët se afati i përcaktuar.
Sipas njoftimit, vendimi është marrë për shkak të rënies së fluksit të mërgimtarëve dhe zvogëlimit të qarkullimit të automjeteve në qytet.
Rruga Unazore do të hapet sot, e premte, 14 gusht 2026, duke filluar nga ora 17:00.
Komuna ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin. /Telegrafi/
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