Rrobat që nuk duhet t’i vishni kurrë kur udhëtoni me aeroplan
Pasagjerët duhet të shmangin veshjen e disa artikujve gjatë fluturimeve për arsye sigurie, rehatie dhe shëndetësore. Para së gjithash, atyre u këshillohet të mos veshin geta dhe veshje të tjera të bëra nga fibra sintetike.
Christine Negroni, autore e një libri për rrëzimet e aeroplanëve, paralajmëroi se materiale të tilla mund të ngjiten në lëkurë në rast zjarri. Ajo i tha Sun Travel:
"Tani të gjithë veshin geta joge në aeroplan, por unë i shmang të gjitha fibrat sintetike sepse ka më shumë të ngjarë të digjen dhe të ngjiten nëse bie zjarr. Do të këshilloja të vishni pambuk ose çdo gjë të bërë nga fibra natyrale."
Xhinset e ngushta ose veshje të tjera që ngushtojnë trupin mund të jenë gjithashtu problem, veçanërisht në fluturimet e gjata, pasi pengojnë rrjedhjen e gjakut dhe, me uljen e zgjatur, rrit rrezikun e trombozës, pra formimin e një mpiksjeje gjaku.
Për arsye shëndetësore dhe sigurie, nuk rekomandohen shapkat dhe këpucët me taka të larta. Ish-anëtari i ekuipazhit të kabinës, Tony Kuna, pohon se ky lloj këpucësh e bën evakuimin edhe më të vështirë. Pasagjerëve që fluturojnë për në destinacione të ngrohta u këshillohet të mos veshin rroba banje.
Lentet e kontaktit mund të jenë problem sepse ajri në kabinë është i thatë. Lagështia e ulët mund të shkaktojë irritim, kruajtje dhe shikim të turbullt. Bateritë portative, p.sh., bateritë e lëvizshme, duhet të mbahen në bagazhin e dorës për shkak të rrezikut të mbinxehjes dhe zjarrit.