Rokas: Kodi zgjedhor është i mirë, partitë duhet të arrijnë një konsensus
Lidhur me ndryshimet e bllokuara në Kodin Zgjedhor, të cilat janë një pjesë e rëndësishme e paketës së reformave, ambasadori i BE-së Michalis Rokas thotë se ende ka diskutime për këtë dhe se nevojitet një konsensus midis palëve. Sipas Rokas, vetë ligji është i mirë.
"ODIHR dhe KE dhanë një vlerësim pozitiv, por ajo që mbetet janë modalitetet. E kuptoj që ka mosmarrëveshje kur bëhet fjalë për këto modalitete, por ndiej se ka vullnet të mirë për t'i kapërcyer ato.
Komisioni Parlamentar për Zgjedhjet tashmë është duke punuar dhe shpresoj që palët do të jenë në gjendje të ulen dhe të arrijnë një konsensus për këtë çështje të ndjeshme për një çështje kaq të rëndësishme. Themelet e ligjit dhe vetë ligji janë vërtet të mira", tha Rokas gjatë promovimit të pajisjeve të reja ushtarake në kazermat Ilinden.
Amendamentet në Kodin Zgjedhor kanë ngecur. Votimi elektronik nga diaspora është i diskutueshëm. Qeveria i bëri thirrje opozitës të bjerë dakord për një debat konstruktiv në vend të pengimit parlamentar, sepse Kodi Zgjedhor është pjesë e detyrimeve të Maqedonisë për reforma. LSDM akuzoi për një përpjekje për vjedhje të votave zgjedhore./Telegrafi/