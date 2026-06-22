Rikthehet në funksion numri emergjent i QKMF-së në Obiliq
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Obiliq ka njoftuar se është sanuar defekti teknik dhe se numri i emergjencës është rikthyer në funksion të plotë.
Sipas njoftimit zyrtar, qytetarët tashmë mund të kontaktojnë shërbimet emergjente në numrin 0800 11 043.
Nga QKMF është bërë e ditur se gjatë kohës sa linja ka qenë jashtë funksionit, ekipet teknike kanë punuar për rikthimin e saj sa më shpejt në gjendje pune.
Njëkohësisht, institucionet shëndetësore kanë falënderuar qytetarët për mirëkuptimin e treguar gjatë kësaj periudhe.
Po ashtu, është theksuar se shërbimet emergjente mbeten në dispozicion 24 orë në ditë për të gjitha rastet urgjente. /Telegrafi/
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