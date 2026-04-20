Raundi i dytë i bisedimeve të drejtpërdrejta Izrael-Liban është planifikuar për të enjten, thonë zyrtarët
Një raund i dytë i bisedimeve të drejtpërdrejta midis Izraelit dhe Libanit është planifikuar për të enjten në Uashington DC, sipas një zyrtari izraelit dhe një zyrtari nga Departamenti i Shtetit i SHBA-së.
Takimi i parë midis zyrtarëve nga të dy vendet u zhvillua të martën e kaluar, me ambasadorin izraelit Yechiel Leiter dhe ambasadoren libaneze Nada Hamadeh që morën pjesë në bisedime.
Leiter do të kryesojë përsëri delegacionin izraelit, tha zyrtari izraelit.
Zyra e Presidentit të Libanit tha më herët sot se delegacioni i vendit do të kryesohet nga ambasadori Simon Karam.
"Objektivi i opsionit të negociatave është të ndalojë veprimet armiqësore, t'i japë fund pushtimit izraelit të zonave jugore dhe të vendosë ushtrinë deri në kufijtë jugorë të njohur ndërkombëtarisht", tha presidenti Josep Aoun.
Ai shtoi se presidenti i SHBA-së, Donald Trump kishte "ndërhyrë me Izraelin për një armëpushim dhe për t'u përgatitur për të nisur një rrugë negociatash".
Zyrtari i Departamentit të Shtetit tha se SHBA-të "mirëpresin angazhimin produktiv që filloi më 14 prill", duke shtuar se "ne do të vazhdojmë të lehtësojmë diskutimet e drejtpërdrejta dhe me mirëbesim midis dy qeverive".
Përpara bisedimeve të javës së kaluar, Izraeli dhe Libani nuk kishin pasur marrëdhënie diplomatike apo bisedime të drejtpërdrejta për dekada të tëra. /Telegrafi/