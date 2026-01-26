Rasti "Pulse" në Koçan, Dëshmitari: Në diskotekë ka pasur edhe persona të mitur
Gjykimi për zjarrin në diskotekën "Pulse" në Koçani, ku humbën jetën 63 persona dhe u lënduan më shumë se 200 të tjerë, vazhdoi në sallën e gjyqit të Idrizovës me deklaratat e dëshmitarëve të Prokurorisë.
Në bankën e dëshmitarëve ishin të afërm të të ndjerit dhe persona që ishin të pranishëm në natën kritike. Dëshmitari Ivan Danailov, i cili ishte në një festë ditëlindjeje në diskotekën "Pulse" në mbrëmjen e 16 marsit 2025, tha se e vizitonte shpesh atë, duke treguar se ishte 25 vjeç, dhe hyri për herë të parë në moshën 16 vjeç si i mitur.
Kur u pyet nga Prokuroria nëse kishte të mitur të tjerë në diskotekë, dëshmitari tha se shpesh nuk ishte i vetmi i mitur, duke shpjeguar se me kalimin e viteve, si dhe në natën fatale, kishte parë të mitur në diskotekë.
Në mbrëmjen kritike, dëshmitari tha se kishte blerë një biletë në derën e sigurisë, dhe kur u pyet nga prokurori se si e dinte se ata ishin siguri, ai tha se i njihnin sepse ishin gjithmonë të pranishëm dhe të angazhuar në diskotekë. Dëshmitari, duke përshkruar brendësinë e diskotekës, tha se e dinte që kishte një derë të dytë, por se nuk e kishte parë kurrë të përdorej dhe as nuk kishte vënë re ndonjë shenjë daljeje.
Mbrëmja, tha ai, kaloi pa probleme, megjithëse diskoteka ishte plot dhe lëvizja midis tavolinave ishte e vështirë. Ai tha se ishte kthyer nga skena dhe nuk e pa momentin e zjarrit, por se më parë kishte parë shfaqje me mjete piroteknike në diskotekë./Telegrafi/