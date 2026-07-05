Raportohet zhdukja e një vajze me probleme shëndetësore në Podujevë
Policia e Kosovës është duke hetuar një rast të personit të zhdukur, pasi një qytetar nga Podujeva ka raportuar zhdukjen e vajzës së tij.
Sipas njoftimit të Policisë, ankuesi ka bërë kallëzimin më 4 korrik 2026, duke deklaruar se vajza e tij, e cila ka probleme shëndetësore, është larguar nga shtëpia më 1 korrik 2026 dhe që nga ajo kohë nuk dihet vendndodhja e saj.
Për rastin është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa njësitet policore kanë nisur hetimet dhe po ndërmarrin veprime për gjetjen e saj. /Telegrafi/
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