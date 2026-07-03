Raportohet për një grua të zhdukur në Prizren, Policia nis hetimet
Një rast i personit të zhdukur është raportuar në Prizren, ku një femër kosovare dyshohet se është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 2 korrik 2026, rreth orës 11:30, ndërsa menjëherë janë angazhuar njësitë relevante për hetimin e rrethanave të zhdukjes.
“Është raportuar se viktima femër kosovare ka dalë nga shtëpia dhe se nuk është kthyer më. Rasti është duke u hetuar nga njësitë relevante policore”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.
Autoritetet nuk kanë dhënë detaje shtesë për identitetin e personit të zhdukur apo rrethanat e mundshme të rastit, ndërsa hetimet janë në zhvillim. /Telegrafi/
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