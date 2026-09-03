Rama tregon tre plagët që i kushtojnë shtetit dhe qytetarit: Reforma do t’i kurojë
Kryeministri Edi Rama, gjatë fjalës së tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, prezantoi disa prej pikave të reformës që, sipas tij, synojnë të adresojnë problematika të hershme në administratë dhe në raportin e shtetit me qytetarin.
Rama tha se reforma do të fokusohet në katër pika kyçe: mënyrën se si funksionon shteti, mënyrën se si shumica qeverisëse dëgjon qytetarin, mbajtjen e fjalës së dhënë përmes ligjit dhe zakonit, si dhe hapjen e derës së shërbimit publik ndaj meritës.
“Sot kemi tre plagë që ushqejnë njëra-tjetrën. Njëra plagë është plaga e shtetit labirintit, qytetari nuk di kur dhe kush duhet t’i përgjigjet. Plaga 2 është mungesa e memories institucionale. Premtohet, flitet, vendoset, por nuk mbahet regjistër llogarish për atë që u bë, për atë që nuk u bë, për atë që u vonua apo për atë që ndryshoi rrugës. Memoria institucionale nuk është protokolli i institucionit. Është shumë më tepër. Mungesa i kushton shtetit dhe qytetarit shumë herë më tepër sesa mund të imagjinohet. E treta është plaga e derës që nuk duket, të cilën e sheh dhe mund ta prekësh tek ndjenja shpeshherë e drejtë e çdo njeriu në Shqipëri që, për një shërbim, për një vend pune, njohja vlen më shumë se merita dhe fati vlen më shumë se ligji. Pasqyra Albania, Prania Besnike, Besa dhe Shkalla e Meritës janë pjesë të pandashme të përpjekjes për t’i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve dhe për të kuruar këto plagë”, deklaroi Rama, raporton euronews.al