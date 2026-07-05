Publikohen çmimet e reja të derivateve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka njoftuar çmimet maksimale të lejuara për derivate të naftës, të cilat do të jenë në fuqi për datat 5 dhe 6 korrik 2026.
Sipas vendimit të publikuar, çmimet janë: Nafta (dizel): 1.41 euro/liter, Benzina: 1.36 euro/liter dhe Gazi: 0.64 euro/litër
Këto çmime vlejnë për të dielën dhe të hënën, ndërsa hyjnë në fuqi nga ora 10:00.
Këto çmime janë bazuar në vendimin e ministrisë të datës 03.07.2026 për përcaktimin e çmimeve maksimale të lejuara për derivatet e naftës.
Rritja e çmimeve vjen në kuadër të përditësimeve periodike të tregut të derivateve në Kosovë.
Qytetarët mund të paraqesin ankesa për çmimet apo shkeljet eventuale në adresën zyrtare të ministrisë ose në numrin e kontaktit të publikuar nga institucioni.