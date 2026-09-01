Pse jeni gjithmonë të etur? Mjekët shpjegojnë çfarë mund të fshihet pas kësaj
Jo gjithmonë bëhet fjalë vetëm për mungesë lëngjesh – etja e vazhdueshme mund të lidhet me disa gjendje që kërkojnë vëmendje
Etja është sinjal natyror i trupit se ka nevojë për lëngje dhe, në shumicën e rasteve, zgjidhet thjesht me një gotë ujë. Etja pas aktivitetit fizik ose gjatë një dite të nxehtë është krejtësisht normale.
Megjithatë, nëse jeni vazhdimisht të etur dhe ju duket se nuk mund të pini kurrë mjaftueshëm ujë, kjo mund të jetë shenjë që duhet t’i kushtohet vëmendje, veçanërisht nëse etja nuk zvogëlohet edhe pas marrjes së lëngjeve.
Diabeti dhe niveli i sheqerit në gjak
Të dy tipat e diabetit mund të rrisin rrezikun e dehidrimit, sidomos kur personi ende nuk e di se e ka sëmundjen.
Kur sheqeri në gjak është shumë i lartë, veshkat prodhojnë më shumë urinë për të larguar glukozën e tepërt. Kjo çon në urinim të shpeshtë dhe, si pasojë, në etje më të madhe.
Nëse krahas etjes dhe urinimit të shpeshtë keni humbje të pashpjegueshme të peshës, lodhje ose irritim, duhet kontrolluar glukoza në gjak.
Goja e thatë
Goja e thatë, ose kserostomia, shpesh ngatërrohet me etjen e shtuar. Ajo shfaqet kur prodhohet më pak pështymë ose ndryshon përbërja e saj.
Mund të shoqërohet me erë të keqe të gojës, vështirësi në përtypje dhe pështymë të trashë e ngjitëse.
Shkaqe të zakonshme janë pirja e duhanit, gërhitja, frymëmarrja përmes gojës dhe disa barna, përfshirë antidepresivët, barnat për tensionin e gjakut, alergjitë dhe të përzierat.
Ndryshimet hormonale
Etja mund të shtohet edhe gjatë ciklit menstrual, shtatzënisë, perimenopauzës dhe menopauzës.
Ndryshimet në nivelet e estrogjenit dhe progesteronit mund të ndikojnë në ekuilibrin e lëngjeve në trup. Gjatë menstruacioneve, sidomos nëse gjakderdhja është e bollshme, organizmi përpiqet të kompensojë humbjen e lëngjeve.
Në shtatzëni, rritja e vëllimit të gjakut dhe urinimi më i shpeshtë mund të shtojnë nevojën për ujë, transmeton Telegrafi.
Problemet me gjëndrën tiroide
Çrregullimet e funksionit të tiroides mund të shoqërohen me ndryshime të temperaturës trupore, ankth, tharje të gojës dhe simptoma të tjera që mund ta shtojnë ndjenjën e etjes.
Te personat me hipotiroidizëm mund të ketë gjithashtu rrezik më të lartë për gjendje të tjera që shoqërohen me etje të shtuar.
Stresi kronik
Stresi i zgjatur mund të ndikojë në shumë funksione të organizmit dhe, te disa persona, të shoqërohet edhe me ndjenjë më të madhe etjeje.
Marramendja, ankthi, lodhja dhe çrregullimet e gjumit shpesh shfaqen paralelisht. Menaxhimi i stresit përmes gjumit të mirë, aktivitetit fizik dhe teknikave të relaksimit mund të ndihmojë.
Dieta dhe ushqimet
Disa ushqime mund të nxisin urinimin më të shpeshtë. Po ashtu, dietat shumë të varfra me karbohidrate, si dieta keto, mund të shkaktojnë humbje më të madhe të ujit dhe, rrjedhimisht, etje më të shtuar.
Në këto raste zakonisht ndihmon marrja e rregullt e ujit dhe një ushqyerje e balancuar.
Humbja e gjakut dhe anemia
Humbja e vazhdueshme ose e papritur e gjakut, për shembull nga menstruacione shumë të bollshme ose një ulçerë që gjakos, mund ta shtojë etjen.
Gjakderdhja e tepërt mund të çojë edhe në anemi, prandaj mund të nevojitet analizë e gjakut për të përcaktuar shkakun.
Diabeti insipidus
Diabeti insipidus është një çrregullim i rrallë që ndikon në rregullimin e lëngjeve në trup dhe nuk ka lidhje me diabetin tip 1 ose 2.
Ai mund të shkaktojë urinim të tepërt, humbje të mëdha të ujit dhe etje të vazhdueshme.
Kalciumi i lartë në gjak
Hiperkalcemia, pra niveli shumë i lartë i kalciumit në gjak, mund të shkaktojë etje, gurë në veshka dhe dobësim të kockave.
Shpesh lidhet me çrregullime të gjëndrave paratiroide, ndërsa më rrallë mund të shkaktohet nga marrja e tepërt e kalciumit ose vitaminës D.
Barnat
Disa barna mund të shkaktojnë urinim më të shpeshtë, diarre ose tharje të gojës dhe, si pasojë, dehidrim dhe etje.
Nëse dyshoni se një ilaç po ju shkakton këtë problem, mos e ndërprisni vetë terapinë, por bisedoni me mjekun.
Nëse etja është e vazhdueshme, e pazakontë ose shoqërohet me urinim të shpeshtë, humbje peshe, lodhje apo simptoma të tjera, këshillohet kontroll mjekësor për të përcaktuar shkakun. /Telegrafi/