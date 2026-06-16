Pse janë inflamacionet e rrezikshme dhe si t'i njohim ato në kohë
Inflamacioni i heshtur është një inflamacion kronik me intensitet të ulët në trup që shpesh nuk ka simptoma të dukshme. Megjithatë, mund të çojë në sëmundje serioze. Burime nga ekspertët paralajmërojnë se është një problem shëndetësor modern që shumë njerëz e anashkalojnë.
Siç shkruan Verywell Health, inflamacioni i heshtur ndodh kur sistemi imunitar mbetet aktiv për një kohë të gjatë, edhe në mungesë të një infeksioni akut ose dëmtimi. Trupi reagon me procese inflamatore që dëmtojnë ngadalë indet dhe organet. Kjo formë e inflamacionit është lidhur me sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2, demencën dhe madje edhe kancerin.
Meqenëse simptomat nuk janë gjithmonë të dukshme, mund të jetë e vështirë të identifikohen pa testime. Siç raporton WebMD, inflamacioni i heshtur mund të manifestohet nëpërmjet:
Lodhje pa ndonjë arsye të dukshme;
Infeksione të shpeshta ose shërim i ngadaltë;
Probleme me tretjen (fryrje, kapsllëk);
Ndryshime të lëkurës (skuqje);
Luhatje humori ose mjegull koke;
Ndjeshmëri e shtuar ndaj stresit;
Sheqer i lartë në gjak ose rezistencë ndaj insulinës.
Siç shkruan Health, inflamacioni mund të matet edhe me teste laboratorike si CRP (proteina C-reaktive), IL-6 dhe TNF-alfa, të cilat tregojnë praninë e inflamacionit sistemik.
Siç raporton Verywell Health, inflamacioni kronik shkakton stres oksidativ dhe dëmtim qelizor, duke çuar në sëmundje kronike. Proceset inflamatore mund të ndikojnë në tru, zemër, nyje dhe madje edhe në metabolizëm. Hulumtimi i ri, i cituar nga Health, lidh inflamacionin e heshtur me funksionin e reduktuar kognitiv dhe një rrezik më të lartë të depresionit.
Ekspertët rekomandojnë ndryshime në stilin e jetës që zvogëlojnë reaksionet inflamatore:
Konsumimi i një diete anti-inflamatore (perime, fruta, yndyrna omega-3);
Aktivitet fizik i rregullt;
Reduktimin e stresit përmes meditimit ose gjumit më të mirë;
Shmangia e ushqimeve të përpunuara dhe sheqerit;
Shtesa dietike si kurkumina, vitamina D dhe probiotikët.
Inflamacioni i heshtur shpesh anashkalohet, por ai ka një ndikim të madh në shëndet. Njohja e shenjave të hershme dhe ndryshimet në stilin e jetës janë thelbësore për parandalimin e pasojave afatgjata. Siç theksojnë burimet e ekspertëve, parandalimi është ilaçi më i mirë dhe gjithçka fillon me ndërgjegjësimin.