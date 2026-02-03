Prokurorët e Parisit bastisin zyrat e X të Elon Musk, në Francë
Zyrat franceze të X të Elon Musk janë bastisur nga njësia e krimit kibernetik e prokurorit të Parisit, si pjesë e një hetimi për vepra të dyshuara penale, duke përfshirë nxjerrjen e paligjshme të të dhënave dhe bashkëpunimin në posedimin e pornografisë së fëmijëve.
Zyra e prokurorit tha se hetimi filloi në janar 2025 kur filloi të shqyrtonte përmbajtjen e rekomanduar nga algoritmi i platformës së mediave sociale, përpara se të zgjerohej për të përfshirë chatbot-in e saj kontrovers të inteligjencës artificiale, Grok.
Në një deklaratë, ajo shtoi se si Musk ashtu edhe ish-drejtoresha ekzekutive e X, Linda Yaccarino, ishin thirrur për t'u paraqitur në seancat dëgjimore në prill, përcjell Telegrafi.
Platforma X ende nuk ka komentuar, por më parë e ka karakterizuar hetimin si një sulm ndaj lirisë së fjalës.
Platforma X më parë e përshkroi zgjerimin e hetimit, në korrik 2025, në një postim në atë kohë, si "të motivuar politikisht" dhe mohoi akuzat se kishte manipuluar algoritmin e tij.
Prokurorët thonë se tani po hetojnë nëse X ka shkelur ligjin në fusha të shumta.
Platforma e mediave sociale e Musk kohët e fundit i është nënshtruar një shqyrtimi intensiv për imazhet e seksualizuara të gjeneruara dhe të redaktuara në faqe duke përdorur mjetin e saj të inteligjencës artificiale Grok.
Imazhet - shpesh të bëra duke përdorur imazhe reale të grave pa pëlqimin e tyre - shkaktuan një breshëri kritikash nga viktimat, aktivistët e sigurisë në internet dhe politikanët.
Kompania përfundimisht ndërhyri për të parandaluar praktikën.
Në fund të janarit, Komisioni Evropian njoftoi një hetim ndaj kompanisë së saj mëmë xAI për shkak të shqetësimeve në lidhje me imazhet.
Një hetim i ngjashëm ishte nisur më parë nga rregullatori i Mbretërisë së Bashkuar, Ofcom. /Telegrafi/