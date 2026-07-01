Prizreni hap oborret e pesë shkollave për parkim falas për bashkatdhetarët
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj ka njoftuar se me qëllim të lehtësimit të qëndrimit të bashkatdhetarëve gjatë sezonit veror, nga sot deri më 23 gusht do të lejohet hyrja dhe shfrytëzimi pa pagesë i oborreve të pesë shkollave, të cilat do të shërbejnë si hapësira parkingu.
Sipas njoftimit, automjetet e bashkatdhetarëve dhe qytetarëve të tjerë të Komunës së Prizrenit mund të parkohen falas në oborret e shkollave "Lidhja e Prizrenit", "Gjon Buzuku", "Emin Duraku", "Motrat Qiriazi" dhe "Dëshmorët e Zhurit" në Zhur.
Totaj thekson se kjo synon të lehtësojë qarkullimin dhe gjetjen e vendeve të parkimit gjatë periudhës kur numri i vizitorëve në qytet rritet për shkak të ardhjes së mërgimtarëve.
Autoritetet komunale u kanë uruar bashkatdhetarëve pushime të këndshme, një qëndrim sa më të bukur pranë familjeve të tyre dhe i kanë mirëpritur në Prizren. /Telegrafi/