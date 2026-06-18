PrimeWax - Cilësi Italiane për Depilim Profesional
PrimeWax është një dyll brazilian profesional, i përpunuar dhe i prodhuar në Itali sipas standardeve më të larta evropiane të cilësisë. Ky produkt prodhohet ekskluzivisht për Sinani & Com Sh.P.K., duke garantuar siguri, cilësi të lartë dhe rezultate të shkëlqyera në çdo përdorim.
Ofrojmë dyll profesional me letër dhe pa letër, të përshtatshëm edhe për lëkurat më të ndjeshme. Formula e avancuar mundëson heqjen efektive të qimeve nga rrënja, duke siguruar një depilim të rehatshëm, me më pak dhimbje dhe rezultate afatgjata.
✔ I përshtatshëm për të gjitha llojet e lëkurës
✔ Ideal për lëkura të ndjeshme
✔ Heqje efikase e qimeve nga rrënja
✔ Depilim më i rehatshëm dhe më pak i dhimbshëm
✔ Redukton skuqjet dhe irritimet e lëkurës
✔ Cilësi e garantuar sipas standardeve evropiane
PrimeWax Gold – Dylli Profesional me Kokrra
PrimeWax Gold është njëri ndër dyllët më cilësorë dhe më të kërkuar në treg për depilim profesional. Falë formulës së tij elastike dhe fleksibile, ai nuk thahet shpejt, duke i mundësuar profesionistit të aplikojë dyllin në disa zona njëkohësisht. Është ideal për depilimin e pjesëve intime dhe zonave më të ndjeshme të trupit.
✔ Elastik dhe i lehtë për përdorim
✔ Nuk thahet shpejt gjatë aplikimit
✔ I përshtatshëm për zona intime dhe lëkura sensitive
✔ Depilim efektiv dhe i butë për lëkurën
✔ Ndihmon në minimizimin e alergjive, skuqjeve dhe irritimeve
✔ Përvojë më komode dhe më pak e dhimbshme gjatë depilimit
✔ Cilësi profesionale e besuar nga specialistët e bukurisë
Përveç produkteve cilësore, PrimeWax ju ofron edhe trajnime profesionale nga trajnerët tanë të certifikuar, duke ju ndihmuar të zhvilloni aftësitë tuaja dhe të arrini standarde të larta profesionale në fushën e depilimit.
Bëhuni pjesë e familjes PrimeWax!
Ju ftojmë të provoni produktet tona dhe të bindeni vetë për cilësinë e jashtëzakonshme të dyllit PrimeWax. Me standarde evropiane, performancë profesionale dhe rezultate të shkëlqyera, PrimeWax është zgjedhja ideale për sallonet e bukurisë dhe profesionistët e depilimit.
PrimeWax cilësi që ndihet në çdo aplikim, besim që ndërtohet me çdo rezultat.
Kontaktoni në:
tel:+383 49/300-995
website:www.primewax.al
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