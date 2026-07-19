Fundi i “fytyrës perfekte”? Yjet po i heqin fillerët, mjekët pranojnë gabimin e madh
Trajtimi që premtoi rini pa bisturi po përballet me një kthesë tronditëse – ajo që mund të mbetet nën lëkurë për vite po ndryshon gjithçka që besohej deri tani
Epoka e faqeve të fryra në mënyrë jonatyrale duket se po i afrohet fundit. Disa nga yjet më të njohura të Hollywoodit po vendosin t’i heqin fillerët nga fytyra, ndërsa industria estetike po përballet me pasojat e përdorimit të tepruar të acidit hialuronik dhe të vlerësimeve të gabuara për këtë trajtim dikur shumë të kërkuar.
Për një kohë të gjatë, acidi hialuronik u konsiderua si një lloj shkopi magjik për ruajtjen e rinisë. Aktoret dhe modelet synonin mollëza më të theksuara dhe vijë më të definuar të nofullës, të bindura se fillerët mund ta zëvendësonin kolagjenin e humbur pa qenë nevoja për ndërhyrje kirurgjikale.
Megjithatë, pas vitesh përdorimi të tepruar, fytyrat e fryra dhe tiparet e deformuara u bënë gjithnjë e më të dukshme në industrinë e argëtimit.
Aktore si Kristin Davis dhe Courteney Cox kanë pranuar publikisht se ndryshimet në fytyrë dhe komentet e pamëshirshme të publikut i kishin prekur emocionalisht. Davis ka treguar se talljet e vazhdueshme e kishin çuar shpesh deri në lot.
Edhe producenti televiziv Simon Cowell ka deklaruar se është lodhur nga trajtimet e tilla dhe se ka hequr dorë nga fillerët. Në të kaluarën, edhe Tom Cruise ishte përballur me komente për shkak të faqeve të tij jashtëzakonisht të fryra.
Si kaloi industria nga premtimi për rini të përjetshme te fytyrat që shpesh krahasohen me pamjen e ketrit?
Sipas një analize të gjerë të publikuar nga The Hollywood Reporter, shumë kirurgë plastikë pranojnë se fillerët dermalë u shndërruan në një zgjidhje të shpejtë për pothuajse çdo problem estetik. Kjo çoi në një valë rezultatesh të ekzagjeruara dhe jonatyrale, të dukshme veçanërisht në tapetet e kuqe, transmeton Telegrafi.
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Gungat që lëvizin nën lëkurë
Kirurgu nga Beverly Hills, Jason B. Diamond, pohon se kulmi i përdorimit të fillerëve ishte nga viti 2010 deri më 2020, i nxitur fuqishëm edhe nga rrjetet sociale.
Ai thotë se ka ndërprerë plotësisht përdorimin e këtyre preparateve te pacientët e tij, sepse konsideron se injektimi i tyre në indet e buta të fytyrës mund të jetë problematik nga pikëpamja anatomike.
Sipas tij, materiali nuk ka mbështetje kockore dhe, për shkak të lëvizjeve të vazhdueshme të fytyrës, mund të zhvendoset me kalimin e kohës. Ne flasim, qeshim dhe përtypim, ndërsa acidi hialuronik nuk qëndron domosdoshmërisht në vendin ku është injektuar fillimisht.
Nën ndikimin e gravitetit dhe mimikës së fytyrës, materiali mund të lëvizë poshtë, duke krijuar gunga, fryrje ose varje jonatyrale të indeve.
Kirurgia Diana Breister Ghosh shpjegon se fillerët nisën të përdoren për pothuajse çdo qëllim – nga ngritja e mollëzave deri te theksimi i nofullës – gjë që, sipas saj, çoi në përdorim të tepruar.
Materiali “zombi” nën lëkurë
Një nga keqkuptimet më të mëdha të industrisë estetike lidhej me kohën e shpërbërjes së fillerëve.
Për vite me radhë, pacientëve u thuhej se organizmi do t’i metabolizonte plotësisht preparatet si Juvéderm ose Restylane brenda gjashtë deri në 18 muaj.
Duke besuar se filleri i mëparshëm ishte zhdukur, shumë persona vazhdonin të injektonin doza të reja. Në këtë mënyrë, shtresat e reja vendoseshin mbi materialin e vjetër, i cili në disa raste nuk ishte shpërbërë plotësisht.
Një studim klinik i vitit 2024, i realizuar me 33 pacientë, zbuloi se te të gjithë pjesëmarrësit filleri ishte ende i dukshëm në fytyrë edhe pas dy vjetësh. Te një pacient, gjurmët e tij u identifikuan edhe 15 vjet pas injektimit.
Meqë bëhet fjalë për një substancë të huaj, materiali mund të shkaktojë inflamacion kronik nën lëkurë. Edhe kur nuk është më i dukshëm, indet mund të mbeten të ndjeshme dhe të prira ndaj ënjtjes.
Heqja ose shpërbërja e shtresave të grumbulluara të fillerëve mund të jetë një proces i gjatë, i ndërlikuar dhe i kushtueshëm.
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Cilat janë alternativat më të sigurta?
Pavarësisht reagimeve publike dhe rrëfimeve të personazheve të famshme, si ylli i reality-show Blac Chyna, e cila deklaroi se dëshironte t’i hiqte fillerët nga trupi, statistikat e Akademisë Amerikane të Kirurgjisë Plastike të Fytyrës tregojnë se këto trajtime vazhdojnë të jenë shumë të kërkuara.
Disa specialistë vlerësojnë se buzët janë ndër zonat ku fillerët mund të përdoren më me kujdes. Mund të bëhet edhe mbushje shumë konservatore e rrudhave rreth hundës ose e vijave të imëta në cepat e buzëve.
Megjithatë, tendencat e fundit në Hollywood po orientohen drejt metodave të tjera dhe më afatgjata të përtëritjes.
Gjithnjë e më shumë pacientë po zgjedhin transferimin e yndyrës së tyre, procedurë që mund ta nxisë prodhimin e kolagjenit. Megjithatë, mjekët paralajmërojnë se është e vështirë të parashikohet saktësisht se sa nga yndyra e injektuar do të mbetet nën lëkurë.
Po rikthehet edhe i ashtuquajturi lifting i fytyrës në plan të thellë, ose deep-plane facelift, i cili trajton rënien e faqeve dhe të qafës, duke synuar një rezultat më natyral dhe duke shmangur pamjen e fytyrës së tërhequr tepër.
Natyrisht, mbetet gjithmonë edhe alternativa plotësisht falas: plakja e natyrshme dhe me dinjitet. /Telegrafi/