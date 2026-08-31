Porsche dhe Audi bashkojnë teknologjitë për një supermakinë të re?
Porsche po shqyrton mundësinë e zhvillimit të një supermakine të re, e cila do të pozicionohej mbi modelin legjendar 911.
Në vend që ta ndërtojë nga e para, kompania mund të përdorë teknologjinë dhe platformën e Audi Nuvolari.
Sipas raportimeve, Nuvolari ndan bazën teknike me Lamborghini Temerario dhe përdor një strukturë me fibra karboni dhe sistem hibrid me performancë të lartë.
Kjo do t’i mundësonte Porsche-s të zhvillonte më shpejt një model të ri, duke shmangur kostot e mëdha të krijimit të një platforme nga zero.
Porsche ka konfirmuar se po shqyrton modele të reja në segmentet GT dhe hiper-makinave.
Megjithatë, një supermakinë e bazuar në Nuvolari mbetet ende vetëm një mundësi dhe nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Më shumë detaje pritet të bëhen të ditura më 7 tetor, gjatë prezantimit të strategjisë së re të Porsche-s.