Podujeva përfiton 1.8 milion euro për programet e banimit
Komuna e Podujevës ka siguruar 1 milion e 835 mijë euro për financimin e programeve të banimit, përmes një marrëveshjeje të grantit të nënshkruar me Ministrinë në detyrë të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Marrëveshja është nënshkruar nga kryetari i Podujevës, Shpejtim Bulliqi, dhe ministrja në detyrë Fitore Pacolli Dalipi.
Përmes këtij financimi do të ndërtohen 18 njësi të reja të banimit social, për të cilat janë ndarë 1.2 milion euro.
Po ashtu, 250 mijë euro do të përdoren për renovimin e 10 shtëpive private, ndërsa 385 mijë euro janë paraparë për rindërtimin e shtatë shtëpive private.
Bulliqi ka bërë të ditur se nga këto programe do të përfitojnë gjithsej 35 familje apo njësi banimi.
“Sot, së bashku me Ministren në detyrë të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli Dalipi, nënshkruam Marrëveshjen e Grantit për financimin e programeve të banimit në Komunën e Podujevës, në vlerë prej 1 milion e 835 mijë euro”, ka shkruar Bulliqi.
Ai ka theksuar se investimi do të shpërndahet në tri komponentë: ndërtimin e njësive të reja të banimit social, renovimin dhe rindërtimin e shtëpive private.
“Në total, nga këto programe do të përfitojnë 35 familje/njësi banimi, duke krijuar kushte më të mira dhe më të sigurta të banimit për familjet në nevojë”, ka deklaruar Bulliqi. /Telegrafi/