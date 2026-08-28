Pacolli kritikon vonesat në projektin e banimit social në Podujevë: Do të jemi të pakompromis
Ministrja në detyrë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Fitore Pacolli, ka shprehur shqetësim për vonesat në realizimin e Projektit të Banimit të Përballueshëm dhe Social në Podujevë.
Pacolli ka vizituar punimet në këtë projekt, ku më pas ka zhvilluar takim me përgjegjësin e kompanisë që është duke i kryer punimet.
Sipas ministres në detyrë, projekti duhet të përfundojë brenda afateve të përcaktuara në kontratë, ndërsa kompanitë që nuk i respektojnë obligimet kontraktuale do të përballen me masa ndëshkuese.
“Sot vizituam punimet në Projektin e Banimit të Përballueshëm dhe Social në Podujevë, ku ngrita shqetësimin për vonesat dhe ngecjet në realizimin e projektit, në takim me përgjegjësin e kompanisë punëkryese”, ka thënë Pacolli.
Ajo ka paralajmëruar shqiptimin e gjobave për kompanitë që nuk i përmbushin detyrimet dhe afatet e përcaktuara me kontratë.
“Projektet duhet të realizohen brenda afateve të përcaktuara me kontratë. Për kompanitë që nuk i përmbushin obligimet dhe afatet do të shqiptohen gjoba”, ka deklaruar Pacolli.
“Do të jemi të pakompromis me kompanitë e papërgjegjshme”, ka përfunduar ajo. /Telegrafi/