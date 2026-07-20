"Situata aktuale në Gostivar do të shqyrtohet në një seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Gostivarit. Shpejt duhet të mblidhet shtabi i krizës, ku duhet të merren vendime për kapërcimin e problemeve me numrin e shtuar të sëmundjeve", tha Kryetari i Komunës së Gostivarit, Valbon Limani.

Në konferencën për shtyp, ai theksoi se drejtoresha e NP "Komunalec", Artana Asani, është pezulluar së bashku me disa persona të tjerë përgjegjës për furnizimin me ujë të qytetit.

Limani u bëri thirrje institucioneve që në mënyrë objektive të përfundojnë punën e tyre dhe se do të bashkëpunojnë me to derisa të zgjidhet rasti dhe të kapërcehet situata.

Pushteti lokal do të njoftojë numrin e qytetarëve që nuk janë në gjendje të sigurojnë ujë të pijshëm, i cili do të dorëzohet më afër shtëpive të tyre.

Ai shprehu mirënjohje për të gjithë individët që u angazhuan gjatë ditës për të kapërcyer mungesën e ujit të pijshëm.

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