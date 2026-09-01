Pesë zjarre aktive në territorin e Maqedonisë së Veriut
Pesë zjarre janë aktive nga 22 të regjistruara në ambiente të hapura në të gjithë vendin sot deri në orën 18:00. Pesë zjarre janë nën kontroll, ndërsa 12 janë shuar, njoftoi Qendra për Menaxhim me Kriza.
Në komunën e Shtipit, midis fshatrave Selcë, Puhcë, Stepanci dhe Lakavicë, po digjet bimësi e ulët dhe një pyll në komunën e Strugës në territorin e fshatrave Piskupshtina, Lukovë dhe Burinec. Pyje me kërcell të ulët dhe bimësi e ulët janë prekur nga një zjarr në komunën e Sarajit në rajonin e fshatrave Kopanicë dhe Radushë. Bimësi e ulët po digjet në Arnakija të Poshtme, Komuna e Sarajit. Pyll i ulët është djegur në fshatin Goshincë, Komuna e Likovës.
Nga zjarret nën kontroll, tre janë në territorin e komunës së Makedonski Brod.
Nga zjarret e shuar, dy janë në territorin e komunës së Prilepit. Të tjerat janë në rajonin e komunave Bogovinë, Vallandovë, Veles, Vinicë, Gostivar, Dollnen, Likovë, Novo Sellë, Rankovcë, Saraj.