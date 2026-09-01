Agjencia e Sigurisë Kombëtare shënon ditën e saj, do të krijohet Qendër e re trajnimi për sigurinë
Agjencia e Sigurisë Kombëtare ka krijuar një Qendër Trajnimi si një mekanizëm sistemik për edukim të vazhdueshëm, zhvillim profesional dhe krijimin e brezave të rinj të personelit të sigurisë me trajnim të lartë.
Kjo Qendër u njoftua në shënimin e ditës së ASK-së nga Drejtori Bojan Hristovski.
“Sfidat e sotme të sigurisë po ndryshojnë me një dinamikë që nuk e kemi njohur kurrë më parë. Prandaj, një shërbim i fortë nuk ndërtohet vetëm me teknologji dhe burime, por mbi të gjitha me njohuri, kapacitet analitik dhe njerëz që janë në zhvillim të vazhdueshëm. Qendra e Trajnimit duhet të jetë një investim në burimin më të rëndësishëm – njerëzit, njohuritë dhe kapacitetin e ardhshëm të sistemit të sigurisë”, tha Hristovski.
Në shënimin e ditës së Agjencisë për Siguri Kombëtare morën pjesë përfaqësues më të lartë shtetëror.