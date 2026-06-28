Përleshje për pronë mes vëllezërve në Obiliq, një i lënduar – konfiskohet shufër metalike
Dy persona janë arrestuar në Obiliq pas një përleshjeje fizike mes tyre, e cila dyshohet se ka ndodhur për shkak të një mosmarrëveshjeje rreth një prone.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 27 qershor 2026, rreth orës 19:30.
Të dyshuarit, vëllezër mes vete, fillimisht janë përfshirë në një konflikt verbal, i cili më pas ka eskaluar në përleshje fizike.
Si pasojë e incidentit, njëri prej tyre ka pësuar lëndime trupore dhe ka marrë ndihmë mjekësore.
Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe konfiskuar një shufër metalike, e cila dyshohet se është përdorur gjatë përleshjes.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit kujdestar, të dyshuarit janë ndaluar në qendrën e mbajtjes për 48 orë, ndërsa rasti po hetohet. /Telegrafi/
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