Për shkak të Ramazanit, Drejtoria e Arsimit në Prishtinë ndryshon orarin e mësimit
Drejtoria e Arsimit e Komunës së Prishtinës ka njoftuar ndryshime në organizimin e procesit mësimor në shkollat e kryeqytetit, për shkak të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe në respekt të nxënësve dhe stafit që agjërojnë.
Sipas njoftimit, mësimi do të fillojë nga ora 07:30, ndërsa kohëzgjatja e mesndërrimit dhe pushimet e gjata janë reduktuar. Qëllimi i këtyre ndryshimeve është që dita mësimore të përfundojë më së largu deri në orën 17:00, pa u zvogëluar numri dhe kohëzgjatja e orëve, duke ruajtur cilësinë dhe vazhdimësinë e procesit mësimor.
Drejtoria e Arsimit thekson se këto masa kanë për qëllim lehtësimin e nxënësve dhe stafit gjatë periudhës së agjërimit, duke garantuar një organizim të përshtatshëm dhe efikas të mësimit në shkollat e kryeqytetit. /Telegrafi/