Për ata që duan të ndihmojnë, kujdesi mund të bëhet profesion
Kujdesi shëndetësor është një fushë ku puna lidhet drejtpërdrejt me njerëzit, përkushtimin dhe përgjegjësinë për t’u ofruar mbështetje atyre që kanë nevojë. Për shumë persona, dëshira për të ndihmuar të tjerët mund të bëhet edhe fillimi i një rrugëtimi të ri profesional.
Ky interes shpesh nis nga përvoja personale, nga kujdesi për familjarët apo nga dëshira për të punuar në një profesion më njerëzor dhe me kuptim. Megjithatë, për ta kthyer këtë dëshirë në profesion, nevojiten njohuri bazë, përgatitje praktike dhe orientim i duhur.
EduCare Bildungsstätte ofron kurse SRK për ndihmës/e të kujdesit, të dedikuara për personat që duan të hyjnë në fushën e kujdesit shëndetësor edhe pa përvojë të madhe paraprake. Përmes mësimit teorik, ushtrimeve praktike dhe mbështetjes gjatë procesit, pjesëmarrësit fitojnë më shumë siguri për t’u përballur me situatat reale të punës.
Me seli në Dietikon ZH dhe me trajnime të rregullta edhe në Schaffhausen, St. Gallen dhe Thurgau, EduCare ofron një mjedis modern mësimi, ku pjesëmarrësit përfitojnë nga format e ndryshme të trajnimit, përkrahja individuale dhe mbështetja shumëgjuhëshe.
Përveç përgatitjes profesionale, EduCare synon të kontribuojë në ngritjen e cilësisë në kujdesin shëndetësor dhe në Spitex, duke mbështetur njerëzit që duan të punojnë me përgjegjësi, përkushtim dhe empati. Përmes organizatave partnere, ofrohen edhe mundësi praktike, veçanërisht për familjarët kujdestarë që duan ta zhvillojnë përvojën e tyre në mënyrë më të strukturuar.
Mundësi punësimi pas kursit SRK
Me kursin SRK të EduCare, pjesëmarrësve u ofrohet gjithashtu mundësia që pas përfundimit të kursit të punësohen në këtë profesion – jo vetëm tek organizatat tona partnere, por edhe në spitale, shtëpi të pleqve, institucione të kujdesit dhe organizata të ndryshme Spitex. Ky kurs është një hap i rëndësishëm dhe një çelës për të hyrë në një drejtim profesional me perspektivë. Për shumë persona, ai mund të jetë hapi i parë drejt një zhvillimi të mëtejshëm profesional, për shembull drejt kualifikimit si specialiste/specialist i kujdesit shëndetësor (FaGe) dhe, me angazhim e përvojë, madje edhe drejt nivelit të shkollës së lartë profesionale (HF). Prandaj ky hap ia vlen gjithsesi, sepse hap dyer të reja në një profesion ku puna me njerëzit, përgjegjësia dhe përkushtimi kanë vlerë të madhe.
Një karrierë në kujdesin shëndetësor nuk nis gjithmonë me përvojë të gjatë. Shpesh nis me dëshirën për të ndihmuar dhe me vendimin për të mësuar.
Për ata që duan ta kthejnë kujdesin për njerëzit në profesion, EduCare ofron përgatitjen dhe mbështetjen e duhur për ta nisur këtë rrugëtim me më shumë siguri.
Kontaktoni në:
Tel.: +41 44 731 92 65
Mob.: +41 79 908 38 93
E-mail: info@eduacademy.ch