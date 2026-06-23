Pastrohen hapësirat publike në fshatin Dardhishtë të Obiliqit
Ndërmarrje Publike Lokale "Kastrioti" ka njoftuar se sot, më 23 qershor, punëtorët e operativës kanë vazhduar me mirëmbajtjen e hapësirave publike në fshatin Dardhishtë të Obiliqit.
Në orët e hershme të mëngjesit ka nisur procesi i kositjes së hapësirave gjelbëruese përgjatë rrugëve të fshatit, me qëllim që të ketë përmirësim të pamjes dhe kushteve të mira për banorët.
Aktivitetet e mirëmbajtjes do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim sipas planit të punës./Telegrafi/
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