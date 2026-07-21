Pamje që tregojnë më së miri intensitetin e stuhisë dhe breshërit në Istog
Pamje të publikuara nga terreni tregojnë intensitetin e lartë të stuhisë së shoqëruar me breshër, e cila ka goditur dje fshatin Lubozhdë të Komunës së Istogut.
Reshjet e fuqishme të breshërit kanë shkaktuar dëme në disa zona të komunës, veçanërisht në kulturat bujqësore, duke prekur prodhimet e fermerëve lokalë.
Institucionet komunale kanë nisur procesin e evidentimit dhe vlerësimit të dëmeve të shkaktuara, ndërsa fermerët kanë kërkuar mbështetje për përballimin e pasojave të kësaj stuhie.
Pamjet nga Lubozhda pasqyrojnë fuqinë e fenomenit atmosferik dhe dëmet që mund të shkaktojnë dukuritë ekstreme të motit në bujqësi dhe mjedis. /Telegrafi/
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