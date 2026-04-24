Pa shkëlqim të tepërt, pa teprime: Melania tregoi si fitohet vëmendja me stil
Zonja e Parë e SHBA-së u shfaq me paraqitje klasike dhe të menduar deri në detaj në drekën tradicionale në Washington Hilton. Kombinimi elegant u komentua gjerësisht për thjeshtësinë dhe finesën
Melania Trump mori pjesë dje në drekën vjetore të Zonjës së Parë, në hotelin Washington Hilton. Ky aktivitet u organizua për herë të 113-të në histori.
Zonja e Parë e SHBA-së ka vendosur që mandatin e saj të dytë në këtë detyrë ta shënojë me elegancë klasike dhe paraqitje të kontrolluara me kujdes, me synimin që të mos bëjë asnjë gabim.
Melania Trump vishej me shumë shije edhe gjatë mandatit të parë të bashkëshortit të saj, Donald Trump, nga viti 2017 deri më 2021. Megjithatë, tani këtë po e bën edhe më mirë, duke iu afruar përsosmërisë në veshje që shpesh i atribuohet Kate Middleton.
Para inaugurimit të Trumpit, në janar 2025, ajo deklaroi se tani është më e përgatitur për funksionin e Zonjës së Parë sesa në vitin 2017, gjë e kuptueshme, por edhe se ka plan të lërë gjurmë në histori edhe më fuqishëm se më parë.
Kjo përvojë dhe kjo vendosmëri, e shoqëruar me një plan të mirëpërgatitur, vërehet edhe në stilin e saj të veshjes. Melania Trump, e cila ndiqet nga afër edhe për çështjet familjare, ishte në lartësinë e detyrës së modës dje në Uashington.
Ajo kishte veshur një sako me prerje të mprehtë në ngjyrë fildishi, të theksuar me një rrip të hollë të zi, i cili luajti rol të madh dhe e bëri kombinimin edhe më elegant, sepse edhe detajet e krijojnë stilin.
Zonja e Parë e Amerikës ka kombinimin e saj të preferuar të ngjyrave: bardh e zi. Të njëjtin bashkim e kishte zgjedhur edhe në ballin e inaugurimit, më pas gjatë takimit me Queen Máxima of the Netherlands, si dhe dje.
Flokët dhe grimi ishin të përkryer në kuptimin e plotë të fjalës. Në krah të saj ishte edhe Usha Vance, e cila zgjodhi një stil krejt tjetër – një fustan me motive shumëngjyrëshe dhe, në mënyrën e saj, la përshtypje të mirë në modë.
