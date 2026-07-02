OBRM-PDUKM: Janë siguruar 31,7 milionë euro nga Plani i Rritjes, pikërisht në pjesën e transformimit digjital
OBRM-PDUKM tregoi se reformat vijnë me shumë përkushtim, punë dhe përgjegjësi, dhe sjellin rezultate konkrete. Një nga prioritetet më të rëndësishme të Qeverisë së udhëhequr nga OBRM-PDUKM është Reforma Agenda. Zbatimi i saj është dëshmi se Maqedonia më në fund ka plan të qartë, disiplinë institucionale dhe vullnet politik për të dorëzuar rezultate, theksohet në njoftimin e OBRM-PDUKM‑së nga konferenca e sotme për media e Dragana Bojkovska, deputete.
“Një pjesë veçanërisht e rëndësishme e Reformës Agjenda është transformimi digjital, fushë në të cilën Maqedonia tashmë shënon përparim konkret dhe të matshëm. Përmes përmbushjes së hapave të Reformës Agjenda, deri tani janë siguruar 31,7 milionë euro nga Plani i Rritjes, pikërisht në segmentin e transformimit digjital. Këto janë mjete që vijnë si rezultat i detyrimeve të përmbushura. Këto janë mjete që janë rezultat i reformave, ligjeve të miratuara dhe angazhimit të qartë të shtetit për të ecur përpara. Kjo është thelbi i mesazhit se Maqedonia po përshpejton. Po përshpejton në reforma, po përshpejton në transformimin digjital dhe po përshpejton në dorëzimin e rezultateve për qytetarët”, tha Bojkovska.
Ajo shtoi se transformimi digjital nënkupton ndryshim konkret për qytetarët – nga shërbime pa pritje të panevojshme, deri te më pak burokraci, procedura më të thjeshtuara dhe institucione që punojnë më shpejt dhe më efikas. Pikërisht këtë po e bën Qeveria e udhëhequr nga OBRM-PDUKM.
“Në vitin 2025 u miratua paketa më e madhe e ligjeve në fushën e transformimit digjital. Ky paketë reformash vendos themelet e një shteti modern digjital, të harmonizuar me standardet evropiane dhe të përgatitur të përgjigjet ndaj nevojave të qytetarëve dhe biznesit. Kjo dinamikë vazhdon edhe këtë vit. Do të miratohen edhe zgjidhjet e mbetura ligjore që janë pjesë e Reformës Agjenda, me qëllim që Maqedonia të mbetet ndër shtetet udhëheqëse në rajon në zbatimin e reformave. Dallimi është i qartë. Kemi hapa konkretë, dorëzojmë reforma, krijojmë sistem dhe ndërtojmë një shtet që është shërbim për qytetarët. Kjo është thelbi i reformave që i zbaton OBRM-PDUKM”, shtoi ajo.
Nga partia thonë se OBRM-PDUKM edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdojë të punojë për zbatimin e plotë të Reformës Agjenda, për zhvillimin e digjitalizimit dhe për përfshirjen e tij në të gjitha fushat e shoqërisë.