OBRM-PDUKM: Filipçe është gati për ndryshimet kushtetuese pa kushte, është gati t'i shesë interesat kombëtare
OBRM-PDUKM akuzoi LSDM-në dhe kryetarin e partisë Venko Filipçe se janë në kaos total dhe se veprojnë pa një strategji dhe koncept të qartë.
Në deklaratën e partisë thuhet se Filipçe "deklaron se është pro-evropian, por në realitet është pa drejtim dhe strategji, duke u përpjekur të fshehë panikun dhe nervozizmin për shkak të rënies së vlerësimit të tij", si dhe se po përpiqet të paraqitet si arbitër i rrugës evropiane pa vendosur vija të kuqe.
OBRM-PDUKM pretendon se Filipçe është gati për ndryshime kushtetuese "menjëherë, pa kushte dhe pa garanci se kjo do të jetë pengesa e fundit për shtetin", duke vlerësuar se kjo përfaqëson një vazhdim të politikës së lëshimeve.
"Venko Filipçe është gati të shesë interesat kombëtare njësoj si mentori i tij Zaev, vetëm për të mbajtur vendin e tij dhe për të ardhur në pushtet. Filipce shpall hapur gatishmërinë për ndryshime kushtetuese menjëherë, pa kushte dhe pa garanci se kjo do të jetë pengesa e fundit për shtetin. Kjo është një vazhdimësi e së njëjtës politikë të lëshimeve si Zoran Zaev dhe të tjerët që, për shkak të servilizmit të tyre, e vunë Maqedoninë në një situatë ku ajo përballet me një bllokadë në rrugën drejt BE-së", tha OBRM-PDUKM.
Partia akuzoi më tej Filipçen për manipulim të publikut duke, siç thonë ata, duke i thurur deklaratat e përfaqësuesve evropianë, si dhe se LSDM "ka përhapur gënjeshtra për muaj të tërë" në lidhje me fondet nga programi IPARD.