Nuk e dini nëse ju shkojnë balluket? Formula me tre numra mund t’ju ndihmojë
Mjaftojnë tri matje të fytyrës për të zbuluar se cili model mund t’ju përshtatet më së miri
Përpara se të uleni në karrigen e floktarit, përcaktoni rezultatin tuaj sipas kësaj formule, e cila mund t’ju ndihmojë të vendosni nëse duhet t’i prisni balluket dhe cili model do t’ju përshtatej më shumë.
Kur mendoni se ka ardhur koha për një ndryshim, edhe nëse kjo ide ju ka kaluar vetëm për pak çaste nëpër mend, mund të jetë shenja e parë se jeni gati për një pamje të re.
Një model i ri flokësh mund ta freskojë të gjithë dukjen dhe ta rrisë vetëbesimin. Por, kur bëhet fjalë për balluket, vendimi shpesh është më i vështirë, sepse rezultati varet shumë nga forma dhe përmasat e fytyrës.
Pikërisht për këtë ekziston e ashtuquajtura “formula me tre numra”, një metodë që, sipas revistës franceze Vogue, përdoret nga shumë stilistë flokësh në Francë për të vlerësuar se çfarë lloj ballukesh i përshtatet një forme të caktuar të fytyrës, transmeton Telegrafi.
Si funksionon formula?
Duhet t’i vlerësoni përmasat e fytyrës nëpërmjet tre hapave të thjeshtë. Secili hap ju jep nga një numër, të cilët në fund duhet t’i shkruani sipas radhës.
1. Matni lartësinë e ballit
Vendosini gishtat vertikalisht mbi ballë dhe shikoni sa prej tyre zënë hapësirën nga vetullat deri te vija e flokëve.
- Nëse zënë vend tre gishta, shënoni numrin 1.
- Nëse zënë vend katër gishta, shënoni numrin 2.
- Nëse zënë vend pesë gishta, shënoni numrin 3.
2. Përcaktoni pjesën më të gjerë të fytyrës
Shikohuni në pasqyrë dhe vlerësoni se në cilën pjesë fytyra juaj është më e gjerë.
- Nëse pjesa më e gjerë është balli, shënoni numrin 1.
- Nëse janë mollëzat, shënoni numrin 2.
- Nëse është nofulla ose mjekra, shënoni numrin 3.
3. Matni largësinë ndërmjet vetullave
Krahasoni hapësirën ndërmjet vetullave me gjerësinë e njërit sy.
- Nëse largësia është më e madhe se gjerësia e syrit, shënoni numrin 1.
- Nëse është më e vogël, shënoni numrin 2.
Në fund, bashkojini tre numrat sipas radhës dhe kontrolloni se cilit grup i përket rezultati juaj.
Balluket mund të mos jenë zgjedhja më e mirë
Nëse keni marrë njërën nga këto kombinime: 111, 121, 221 ose 231, balluket klasike mund të mos i përshtaten në mënyrën më të mirë tipareve dhe përmasave të fytyrës suaj.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se duhet të hiqni dorë plotësisht prej tyre. Një gjatësi, dendësi ose prerje tjetër mund ta ndryshojë rezultatin.
Balluket mund t’ju shkojnë shumë
Nëse kombinimi juaj është: 222, 321, 312, 212 ose 322, ka shumë gjasa që balluket t’ju përshtaten dhe ta nxjerrin në pah fytyrën tuaj.
Mund të jetë pikërisht koha e duhur për ta provuar ndryshimin për të cilin keni menduar prej kohësh.
Provoni balluket në formë perdeje
Nëse keni marrë njërin nga këta numra: 131, 112, 122, 132, 232, 311, 331 ose 332, zgjedhja më e përshtatshme mund të jenë balluket në formë perdeje.
Ato ndahen zakonisht në mes, e rrethojnë fytyrën butësisht dhe përshtaten me shumë forma të saj. Për më tepër, stilizohen lehtë dhe mund të lihen të rriten pa krijuar një kalim shumë të dukshëm.
Vendimin përfundimtar merreni me stilistin e flokëve
Pavarësisht rezultatit, duhet pasur parasysh se çdo fytyrë është e veçantë. Ajo që i përshtatet në mënyrë të përkryer një personi, nuk ka pse t’i shkojë njësoj edhe dikujt tjetër.
Përveç formës së fytyrës, rëndësi kanë edhe dendësia dhe struktura e flokëve, drejtimi i rritjes së tyre, mënyra se si i stilizoni dhe koha që jeni të gatshëm t’u kushtoni çdo ditë.
Prandaj, përpara vendimit përfundimtar, bisedoni me stilistin tuaj të flokëve. Tregojini rezultatin e formulës dhe vendosni së bashku se cila prerje do t’ju përshtatet më mirë. /Telegrafi/