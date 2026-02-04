NPL “Kastrioti” vijon aksionet për pastrimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike
NPL “Kastrioti” ka vazhduar me aktivitete intensive të operativës për pastrimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike në territorin e komunës. Punëtorët e ndërmarrjes janë angazhuar në grumbullimin e mbeturinave, pastrimin e shesheve, parqeve, rrugëve dhe hapësirave të tjera publike në Obiliq, duke kontribuar në ruajtjen e pastërtisë, rendit dhe mjedisit të shëndetshëm për qytetarët.
“Në bazë të planit tonë operativ, punëtorët e operativës angazhohen çdo ditë për të siguruar një ambient të pastër dhe të shëndetshëm, duke grumbulluar mbeturinat dhe duke pastruar sipërfaqet publike në përputhje me standardet e përcaktuara”, thuhet në njoftimin e NPL “Kastrioti”.
Ndërmarrja i bën thirrje qytetarëve që të kontribuojnë në ruajtjen e pastërtisë duke mos hedhur mbeturina në hapësira publike dhe duke respektuar mjedisin përreth, pasi vetëm me bashkëpunim mund të sigurohet një ambient më i pastër dhe më i shëndetshëm për të gjithë.
Aktivitetet e kryera gjatë ditëve të fundit përfshijnë:
- Sheshi "Dëshmorët e Kombit"
- "Brezi i Gjelbër"
- Rruga "Hasan Prishtina"
- Parkingu i qytetit
- Parku te Hashant
- Parku te Palojt
- Parku nën Hekurudh
- Pastrimi te Biblioteka
NPL “Kastrioti” vijon me punën e përditshme për të garantuar pastërti dhe rend në hapësirat publike të komunës. /Telegrafi/