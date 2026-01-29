NPL Dardana nis furnizimin me ushqim për kafshët e egra në Vendgjuetinë Kamenicë
Ndërmarrja Publike Dardana ka filluar furnizimin me ushqim për kafshët e egra në zonat e Vendgjuetisë Kamenicë, në pikat që ato frekuentojnë më së shumti.
Sipas njoftimit, ky aktivitet po realizohet me qëllim të sigurimit të ushqimit të mjaftueshëm për kafshët e egra gjatë kushteve të vështira klimatike, veçanërisht në periudhën e dimrit.
Nga NPL Dardana theksohet se kjo ndërmarrje mbetet e përkushtuar në ruajtjen, menaxhimin dhe mbrojtjen e qëndrueshme të mjedisit dhe faunës së egër, duke kontribuar në mënyrë të vazhdueshme në mirëqenien e biodiversitetit në territorin e Komunës së Kamenicës. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals