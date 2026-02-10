Një pensionist është me fat që është gjallë pas një përballjeje të tmerrshme me një kangur në Australi
Një pensionist është me fat që është gjallë pas një përballjeje të tmerrshme me një kangur ndërsa përpiqej të shpëtonte qenin e tij.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Col pësoi lëndime të tmerrshme, duke përfshirë plagë të thella në stomak dhe shpinë dhe një 'vrimë në bark' kur u rrëzua në tokë dhe u sulmua keqas në një pronë pranë Yea në verilindje të Victorias, Australi.
Ai dhe një shok po shijonin disa birra në kasolle kur dëgjuan një zhurmë, e cila doli të ishte një kangur që po përpiqej të mbyste qenin e tij shtatëvjeçar në një digë aty pranë.
Dhe kanguri masiv iu kthye Col kur ai ndërhyri duke e goditur me një shkop.
“Ai doli nga uji si një raketë dhe më goditi me kokë në fytyrë, dhe pastaj më goditi me grusht”, ka thënë Col, duke theksuar se gjërat nuk përfunduan me kaq.
Sulmi i pamëshirshëm më në fund përfundoi kur shoku i Col e goditi kangurin në kokë me një lopatë.
Megjithatë, Col nuk mban mend shumë nga ajo përvojë e tmerrshme.
“Ishte shumë e shpejtë, shumë lëndime për ndoshta 25 sekonda punë”, ka thënë ai.
Col kaloi gjashtë orë në spital duke marrë trajtim për plagët e tij të rënda.
Kanguri u pa për herë të fundit duke u kthyer në digë dhe mbetet i lirë.
Alex Krstic nga Wildpro Pest Control e përshkroi sulmin përballës si të pazakontë, por nuk u habit nga dëmi i shkaktuar.
"Duhet të mbani mend se këto krijesa janë kafshë të egra. Ato janë mjaft të shkathëta në luftime dhe kështu e vendosin veten midis turmës". /Telegrafi/