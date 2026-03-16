Ceriç lavdëron Kosovën për riatdhesimin e boshnjakëve nga Lindja e Mesme: Bosnja dështoi
Presidenti i Kongresit Botëror Boshnjak, Mustafa Ceriç, ka reaguar përmes një postimi në Facebook lidhur me organizimin e kthimit të disa qytetarëve të Bosnjës dhe Hercegovinës nga Riadi drejt Prishtinës, një operacion që sipas tij u realizua nga institucionet e Kosovës.
Në reagimin e tij, Ceriç thekson se fluturimi me 14 qytetarë të Bosnjës dhe Hercegovinës në bord nuk ishte vetëm një operacion humanitar, por edhe një mesazh politik dhe moral për mënyrën se si funksionojnë shtetet dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.
Sipas tij, operacioni nuk u organizua nga shteti i të cilit ata persona janë qytetarë, por nga Kosova, një shtet që Bosnja dhe Hercegovina ende nuk e ka njohur zyrtarisht për shkak të bllokadave të brendshme politike.
“Ky fakt mbart simbolikë që është e pamundur të injorohet. Një vend që Bosnja dhe Hercegovina ende nuk e njeh formalisht ka treguar atë që vlerësohet më shumë në marrëdhëniet ndërkombëtare: aftësinë për të vepruar shpejt, me përgjegjësi dhe në interes të njerëzve”, shkroi ai.
Sipas Ceriçit, derisa institucionet e Bosnjës dhe Hercegovinës po dërgonin kërkesa dhe prisnin zgjidhje, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës, së bashku me rrjetin diplomatik të vendit, organizuan operacionin e kthimit të qytetarëve, duke koordinuar procesin edhe përmes ambasadës në Zagreb.
Ai theksoi se në gjuhën burokratike ky proces quhet riatdhesim, ndërsa në gjuhën politike nënkupton një shtet funksional.
Në postimin e tij, Ceriç vuri në pah edhe lidhjet historike mes boshnjakëve dhe shqiptarëve, duke thënë se marrëdhënia mes dy popujve është më e vjetër se kalkulimet e sotme politike.
“Gjatë historisë, kombet tona shpesh kanë qëndruar në të njëjtën anë – në anën e atyre që duhej të mbronin të drejtën e tyre për identitet, dinjitet dhe liri”, shkroi ai.
Sipas tij, ngjarja nga Prishtina shkon përtej vetë operacionit të shpëtimit dhe përbën një kujtesë se lidhjet historike mes kombeve shpesh flasin më shumë se deklaratat politike.
Ceriç theksoi gjithashtu se ky episod duhet të shërbejë si moment reflektimi për Bosnjën dhe Hercegovinën, duke shtuar se një shtet që nuk mund të reagojë shpejt kur qytetarët e tij janë në vështirësi përballet me probleme serioze të funksionimit institucional.
“Në këtë rast, atë boshllëk e mbushi Prishtina”, shkroi ai, duke shtuar se Kosova ka treguar institucione funksionale dhe një kulturë politike që kupton përgjegjësinë e shtetit ndaj qytetarëve, edhe kur ata qytetarë nuk janë të saj.
Në fund të reagimit, Ceriç nënvizoi se mbi të gjitha analizat politike mbetet fakti njerëzor se 14 familje në Bosnjë dhe Hercegovinë sot e dinë se të afërmit e tyre nuk u lanë vetëm.
Sipas tij, fluturimi nga Riadi në Prishtinë do të mbahet mend jo vetëm si një operacion diplomatik, por si një shembull solidariteti në rajon./Telegrafi.