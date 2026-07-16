Një gabim që shumë njerëz bëjnë mes orës 11:00 dhe 18:00 mund ta bëjë shtëpinë më të ngrohtë
Gjatë ditëve të nxehta të verës, shumë njerëz përpiqen të freskojnë shtëpitë e tyre, por një zakon i zakonshëm midis orës 11:00 dhe 18:00 mund të ketë efekt të kundërt.
Në vend që ta mbajë hapësirën të freskët këndshëm, përdorimi jo i duhur i dritareve mund ta shndërrojë një shtëpi në një sauna.
Gabimi më i madh që bëjnë shumë njerëz është mbajtja e dritareve hapur gjatë pjesës më të nxehtë të ditës. Edhe pse duket sikur kjo lejon hyrjen e ajrit të pastër, në fakt lejon hyrjen e ajrit të nxehtë të jashtëm, veçanërisht kur temperaturat jashtë janë dukshëm më të larta se brenda. Nxehtësia e diellit më pas ngroh shpejt muret, mobiljet dhe dyshemetë, duke e bërë të vështirë që hapësira të ftohet më vonë.
Periudha nga ora 11:00 deri në orën 18:00 është zakonisht koha kur dielli i ngroh objektet më fort. Nëse dritaret janë të hapura pa nevojë, ajri i ngrohtë hyn vazhdimisht në dhomë, ndërsa ftohja me ventilatorë ose kondicionerë bëhet më pak efikase.
Ekspertët rekomandojnë mbajtjen e dritareve të mbyllura gjatë pjesës më të nxehtë të ditës, veçanërisht në anën me diell të shtëpisë ose apartamentit. Kohët më të mira për të ajrosur janë herët në mëngjes dhe vonë në mbrëmje, kur temperatura e jashtme është më e ulët dhe ajri më i freskët mund t'i freskojë natyrshëm dhomat.
Një tjetër gabim i zakonshëm është neglizhimi i mbrojtjes nga dielli. Roletat ose perdet e hapura gjatë ditës lejojnë që rrezet e diellit të ngrohin drejtpërdrejt pjesën e brendshme të shtëpisë. Duke ulur mbrojtjen në dritare, është e mundur të zvogëlohet ndjeshëm sasia e nxehtësisë që hyn në dhomë.
Ndryshime të vogla në zakonet tuaja të përditshme mund të bëjnë një ndryshim të madh. Mbajtja e dritareve të mbyllura gjatë orëve më të nxehta, mbyllja e perdeve dhe ajrosja e duhur në mbrëmje do të ndihmojnë në mbajtjen e shtëpisë tuaj më të rehatshme edhe gjatë ditëve më të nxehta të verës.