Nisin bisedimet, Vance nuk përgjigjet në pyetjen rreth Netanyahut
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, refuzoi t'u përgjigjej pyetjeve në fillim të bisedimeve dypalëshe me ndërmjetësuesit pakistanezë në Zvicër, përpara diskutimeve me zyrtarët iranianë më vonë sot.
Vance nuk dha komente zyrtare, por falënderoi delegacionin pakistanez për pjesëmarrjen e tyre në vendpushimin Burgenstock, dhe nuk u përgjigj kur një gazetar e pyeti se cili ishte mesazhi i tij për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu.
Ndryshe, administrata Trump ka shprehur zemërim në rritje ndaj fushatës së vazhdueshme të Izraelit në Liban, duke paralajmëruar se sulmet ushtarake në rritje midis Izraelit dhe Hezbollahut po dëmtojnë bisedimet e brishta të armëpushimit me Teheranin.
Vance i tha dje Fox News se SHBA-ja dhe Izraeli mund të kenë “një divergjencë se si t’i arrijnë” qëllimet në lidhje me përfundimin e dhunës në Iran.
Kjo erdhi pasi ai këmbënguli se presidenti i SHBA-së Donald Trump është "i vetmi kryetar shteti në të gjithë botën që është simpatik ndaj kombit të Izraelit në këtë moment".
Ai paralajmëroi më tej se, “nëse do të ishte në kabinetin e qeverisë izraelite, mund të mos e sulmonte aleatin e vetëm të fuqishëm që i mbetur diku në botë”. /Telegrafi/