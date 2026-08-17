Nis asfaltimi i një pjese të magjistrales në Ferizaj
Ministri në detyrë i Infrastrukturës dhe Transportit Dimal Basha përcolli nga afër asfaltimin e magjiatrales për Ferizaj duke filluar nga Ura e Vogël (te Mobileria Migros) deri te restoranti “Ballkani”.
Traseja e e segmentit nga rruga “Driton Islami” deri te restoranti “Ballkani” pritet të përfundojë me të dyja shtresat e asfaltit dhe të hapet për qarkullim më 5 shtator 2026.
Pas përfundimit të këtij segmenti, asfaltimi do të vazhdojë nga rruga “Driton Islami” drejt rrugës “Vëllezërit Gërvalla”. Njëkohësisht, po punohet intensivisht edhe në segmentin nga rruga “Vëllezërit Gërvalla” drejt Urës së Madhe, e cila po ashtu është drejt finalizimit.
“Të dashur qytetarë, po angazhohemi që punimet të ecin sipas planit, në mënyrë që ta lehtësojmë sa më shpejt qarkullimin dhe bizneset tona në Ferizaj të kenë një rrugë moderne dhe me cilësi të lartë” citohet në komunikatë Basha.