Nis aksioni i shkyçjeve në Fushë Kosovë nga KRU Prishtina, paralajmërohen borxhlinjtë
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " Prishtina" ka dalë me njoftim për konsumatorët se kanë filluar me aksion intensiv të shkyçjeve për shërbimet e ujësjellësit me borxhe të papaguara.
Përfaqësuesit e ujësjellësit u bënë thirrje të gjithë konsumatorëve që të kryejnë sa më shpejt obligimet e tyre financiare, me qëllim që të shmangin shkyçjen nga rrjeti i furnizimit me ujë, si dhe procedurat përmbarimore që mund të pasojnë.
Aksioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim ndaj të gjithë konsumatorëve që nuk kanë shlyer detyrimet e tyre financiare./Telegrafi/
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