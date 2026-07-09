Nikollovski: Presim miliona euro nga taksat e shmangura të akcizës
Kemi dorë të lirë për të punuar mbi gjithçka, një hetim për mallrat e akcizës është duke u zhvilluar, presim miliona në mbledhje përmes taksave të shmangura, tha drejtori i Drejtorisë së Doganave, Boban Nikolovski.
"Po punojmë mbi diçka për të cilën askush në Doganën Doganore nuk është inkurajuar të punojë ose nuk ka pasur interes të punojë në një rast të tillë. Ne, si pjesë e aparatit shtetëror të udhëhequr nga Kryeministri Hristijan Mickoski, kemi dorë të lirë për të punuar mbi gjithçka.
Kur ta përfundojmë të gjithë rastin, do të arrijmë miliona në taksa të shmangura që do t'i mbledhim. Dhe shpresoj që në bashkëpunim me Prokurorinë Publike NKOK të arrijmë jo vetëm te autorët, por edhe te klientët", theksoi Nikollovski.
Ai gjithashtu theksoi se këtë vit, që nga qershori, janë ngritur 91 kallëzime penale nga Departamenti i Hetimeve i Sektorit të Kontrollit dhe Hetimeve./telegrafi/