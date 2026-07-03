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Një person është arrestuar pasi që i njëjti dyshohet se ka ngacmuar seksualisht dhe ka sulmuar fizikisht një grua.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të enjten rreth orës 12:20, në Graçanicë.

Tutje thuhet se viktima ka pranuar tretman mjekësor.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti dyshohet se ka ngacmuar seksualisht dhe ka sulmuar fizikisht viktimën femër kosovare. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme