Ngacmohet seksualisht një grua në Graçanicë, i dyshuari dërgohet në mbajtje
Një person është arrestuar pasi që i njëjti dyshohet se ka ngacmuar seksualisht dhe ka sulmuar fizikisht një grua.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të enjten rreth orës 12:20, në Graçanicë.
Tutje thuhet se viktima ka pranuar tretman mjekësor.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti dyshohet se ka ngacmuar seksualisht dhe ka sulmuar fizikisht viktimën femër kosovare. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate