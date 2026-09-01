Në rrugët e Maqedonisë qarkullojnë automjete mesatarisht 19.4 vjet të vjetra
Pothuajse çdo i katërti automjet i importuar në Maqedoni në shtatë muajt e parë të këtij viti është i ri. Megjithatë, automjetet që tashmë janë në rrugët e Maqedonisë janë mesatarisht 19.4 vjet të vjetra, gjë që tregon se rinovimi i automjeteve në vend po shkon gradualisht.
Nga janari deri në korrik 2026, në Maqedoni u importuan gjithsej 36.614 automjete pasagjerësh të reja dhe të përdorura, sipas të dhënave nga Drejtorisë Doganore, përcjell "Faktor". Nga këto, 8.832 ishin të reja, që përfaqëson rreth 24 përqind të importeve totale, ose afërsisht çdo i katërti automjet.
Importi i automjeteve të reja këtë vit është gjithashtu më i lartë krahasuar me vitin e kaluar. Në shtatë muajt e parë të vitit 2025, u importuan 7.594 automjete të reja, që do të thotë se këtë vit numri është rritur me 1.238 automjete ose 16.3 përqind.
Ka një ndryshim veçanërisht të madh në korrik. Në këtë muaj, u importuan 1.635 automjete të reja pasagjerësh, krahasuar me 1.264 në korrik të vitit të kaluar. Kjo është një rritje prej 29.4 përqind në një vit.
Automjetet e përdorura vazhdojnë të përbëjnë pjesën më të madhe të importeve. Në shtatë muajt e parë të këtij viti, u importuan 27.782 automjete të përdorura, krahasuar me 26.286 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, që përfaqëson një rritje prej 5.7 përqind.
Kështu, importet e automjeteve të reja këtë vit po rriten pothuajse tre herë më shpejt se importet e automjeteve të përdorura./Telegrafi/