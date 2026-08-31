307.000 banesa janë bosh në Maqedoni, ndërsa çmimi për metër katror po rritet
Në Maqedoni, gjatë pesë viteve janë ndërtuar më shumë se 36.000 banesa, edhe pse më shumë se një e treta e fondit të banesave, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, është e pabanuar. Ndërkohë, çmimet në lokacionet më atraktive në Shkup dhe Ohër tashmë kanë kaluar 3.000 euro për metër katror.
Të dhënat ngrenë një pyetje që po shtrohet gjithnjë e më shpesh në tregun vendas të pasurive të paluajtshme: nëse oferta po rritet dhe qindra mijëra banesa qëndrojnë bosh, pse çmimet vazhdojnë të rriten?
Nga viti 2020 deri në vitin 2025 janë përfunduar gjithsej 36.281 banesa, me sipërfaqe të përgjithshme prej më shumë se 3.26 milionë metra katrorë, tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave, të analizuara nga portali financiar “Pari”.
Sipërfaqja mesatare e një banese të sapondërtuar është rreth 90 metra katrorë.
Më së shumti janë ndërtuar banesa me tri dhoma – 12.038, ndërsa pas tyre renditen banesat me dy dhoma, me 11.129.
Baza zyrtare e Entit Shtetëror të Statistikave i evidenton banesat e përfunduara sipas numrit të dhomave dhe komunave.
Në të njëjtën kohë, Regjistrimi i Popullsisë i vitit 2021 tregoi se nga gjithsej 839.174 banesa në vend, 531.987, ose 63,4 për qind, ishin të banuara.
Pjesa tjetër prej 307.187 banesash, përkatësisht 36,6 për qind e fondit të përgjithshëm të banesave, ishin të pabanuara.
Kjo do të thotë se afërsisht çdo banesë e tretë në vend, në momentin e regjistrimit, nuk kishte banorë të përhershëm.
Megjithatë, aktiviteti ndërtimor nuk ndalet.
Vetëm në qershor të këtij viti janë lëshuar leje ndërtimi për edhe 754 banesa./TV21/