Banka Popullore: Inflacioni në Maqedoni po ngadalësohet
Këshilli i Bankës Popullore në RMV shqyrtoi treguesit më të fundit makroekonomikë, sipas të cilëve ekonomia vendase vazhdon të tregojë qëndrueshmëri në një mjedis të jashtëm të pasigurt, dhe treguesit më të fundit të aktivitetit ekonomik vendas janë pak më të favorshëm për momentin.
Të dhënat me frekuencë të lartë në dispozicion nga ana e ofertës tregojnë për një përshpejtim të rritjes ekonomike në tremujorin e dytë, me rritje të fortë në ndërtim, rritje të prodhimit industrial dhe qarkullimit real në industrinë e hotelerisë, dhe tendenca të qëndrueshme në tregtinë e përgjithshme.
Inflacioni po ngadalësohet dhe është brenda pritjeve të Bankës Popullore. Rreziqet nga mjedisi i jashtëm ende vlerësohen si të pafavorshme.
Në fund të qershorit 2026, niveli i rezervave valutore arriti në 4.936.4 milionë euro dhe mbahet në zonën e sigurt.
Të dhënat monetare tregojnë rritje të mëtejshme të fortë të depozitave dhe aktivitetit të kreditit, me mbështetje krediti më të fortë se sa pritej.
Në seancë, Këshilli miratoi Vendimin për numrin kryesor të ofruesve të shërbimeve të pagesave dhe standardet për ndërtimin e llogarive të pagesave, i cili përmirëson kornizën rregullatore ekzistuese në përputhje me zhvillimin e sistemeve të pagesave dhe zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe e harmonizon atë me standardet e aplikuara në fushën e SEPA-s./Telegrafi/