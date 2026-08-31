Angjushev: Maqedonia mund të ruajë energji elektrike të lirë në bateri dhe ta eksportojë atë kur çmimet janë më të larta
Maqedonia ka mundësinë të shfrytëzojë ndjeshëm më mirë prodhimin e vet të energjisë elektrike nëse investon shpejt në sistemet e ruajtjes së energjisë në bateri. Me to, energjia elektrike do të ruhet gjatë periudhave kur është më e lirë dhe do të përdoret ose eksportohet kur kërkesa dhe çmimet e tregut janë më të larta.
Kjo u tha nga ish zv. kryeministri dhe kryetari i Shoqatës Maqedonase të Energjisë, Koço Angjushev, në një intervistë me "Bloomberg Adria".
"Bullgaria ka bërë shumë mirë në atë fushë dhe ka përfitime serioze financiare. Maqedonia mund të bëjë të njëjtën gjë, duhet ta shohë këtë mundësi, të mos e humbasë dhe të ndërhyjë shpejt në këtë fushë", thotë Angjushev.
Nevoja për sisteme të tilla po rritet edhe më shumë, ndërsa prodhimi nga termocentralet fotovoltaike rritet. Gjatë periudhave kur termocentralet diellore prodhojnë më shumë energji elektrike, në treg mund të shfaqen teprica të konsiderueshme, duke kontribuar në një rënie të çmimeve.
Në vend që të shitet energjia elektrike e tepërt me çmime të ulëta, ajo mund të ruhet në bateri dhe të përdoret më vonë, kur kërkesa është më e madhe dhe çmimi është më i lartë.
Sipas Angjushev, një zgjidhje e tillë nuk do t'u sillte dobi vetëm investitorëve në burimet e energjisë së rinovueshme. Sistemet e baterive gjithashtu mund të kontribuojnë në balancimin më të mirë të sistemit të energjisë elektrike, dhe kështu të zvogëlojnë kostot që lidhen me balancimin e tij./Telegrafi/