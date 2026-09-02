Ndërpritet furnizimi me ujë në disa zona të Pejës
KRU “Hidrodrini” në Pejë ka njoftuar se sot, më 2 shtator, do të ketë ndërprerje të planifikuar të furnizimit me ujë të pijshëm në disa zona.
Sipas njoftimit, ndërprerja vjen për shkak të një ndërhyrjeje urgjente në gypin kryesor me diametër Ø355 mm.
Furnizimi me ujë do të ndërpritet nga ora 09:00 deri në 13:00 në B.T. “Kristal”, B.T. “Dardania 3”, si dhe në fshatrat Loxhë, Gorazhdec, Poqestë, Millovanc, Babiq, Krstovc, Vragoc dhe Pishtan.
KRU “Hidrodrini” ka kërkuar mirëkuptimin e konsumatorëve gjatë kohës së realizimit të ndërhyrjes. /Telegrafi/
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