Musk arrin rekordin historik - pasuri neto mbi 800 miliardë dollarë
Elon Musk u bë personi i parë në histori me pasuri neto që tejkalon 800 miliardë dollarë.
Ky është një moment historik jo vetëm për miliarderin, por edhe për historinë e pasurisë dhe teknologjisë, duke e vendosur atë në një nivel krejtësisht të ri në botën e miliarderëve.
Ky rekord erdhi pas një lëvizjeje të rëndësishme biznesi: SpaceX, kompania hapësinore e Musk, bleu xAI, që përfshin edhe X (ish-Twitter).
Vlerësimi i kompanisë së kombinuar pas kësaj marrëveshjeje arriti rreth 1.25 trilion dollarë, një shifër astronomike që tregon ndikimin e jashtëzakonshëm të këtyre kompanive teknologjike në ekonominë globale, shkruan forbes.
Vetëm kjo marrëveshje i shtoi rreth 84 miliardë dollarë pasurisë së Musk, duke e shtyrë atë përtej pragut historik të 850 miliardë dollarëve.
Për ta vendosur këtë në perspektivë, personi i dytë më i pasur në botë, Larry Page, themeluesi i Google, ka një pasuri neto rreth 280 miliardë dollarë - që do të thotë se Musk ka mbi 570 miliardë dollarë më shumë se ai.
Kjo diferencë masive tregon jo vetëm fuqinë financiare të Muskut, por edhe ndikimin e jashtëzakonshëm në industrinë e teknologjisë dhe hapësirës, duke i dhënë atij një rol që pak njerëz në histori e kanë arritur. /Telegrafi/